Unikatowy szlak w polskich górach. Jesienią jest tam najpiękniej

Punktem wyjścia do Wąwozu Homole jest mała miejscowość Jaworki, odległa o ok. 7 km od Szczawnicy. Samochód można zostawić na dużym parkingu, który na wjeździe do Jaworek, po prawej stronie (cena 3 zł za godz. parkowania) lub na parkingu w Jaworkach (2 zł za godz.). Stamtąd do szlaku jest już tylko jakieś 200 m.