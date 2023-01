Szlak Połamanych Semaforów. Jedna z najciekawszych atrakcji Mazur Garbatych

Słynne wiadukty w Stańczykach

To najlepiej zachowany fragment starej linii kolejowej, a dwa równolegle biegnące do siebie wiadukty liczą ok. 200 m długości i mają aż 36,5 m wysokości. Swoim wyglądem przypominają rzymskie akwedukty, stąd często nazywa je się również Akweduktami Puszczy Rominckiej. Zostały one udostępnione dla zwiedzających i można przejść się zarówno oboma fragmentami mostów, jak i wokół nich (pod wiaduktami jest malownicza ścieżka otoczona zielenią). Uroku temu miejscu dodaje jeszcze przepływająca tędy rzeczka.