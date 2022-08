Złote Pinezki 2022. W te miejsca w Polsce warto się wybrać

W kategorii parków krajobrazowych na szczycie uplasował się Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego, przez który wiedzie najdłuższy szlak górski w Polsce, czyli Główny Szlak Beskidzki. Tuż za nim Bielańsko-Tyniecki Park Narodowy, który jest licznie odwiedzany przez mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości, ze względu na wiele ciekawych szlaków do pieszych wędrówek czy biegania, a także wycieczek rowerowych. Pozostałe parki krajobrazowe, które użytkownikom Google najbardziej przypadły do gustu to Kaszubski, Ślężański i Bolimowski Park Krajobrazowy.