Urocze miasto u naszych sąsiadów. Historia go nie oszczędzała.

Tak smakuje Norymberga

Wybierając się do Frankonii, warto odkryć też kulinarną stronę tego regionu. A Norymberga słynie ze swoich wyśmienitych kiełbasek! Mogą one mieć jedynie od 7 do 9 cm długości, według tradycyjnej receptury ich głównym składnikiem jest mięso wieprzowe z dodatkiem ziół i są przyrządzone na grillu opalanym drewnem bukowym. Serwowane są w licznych barach, restauracjach czy popularnych budkach w całym mieście, ale najlepiej wybrać się do klimatycznej Zum Golden Stern. To najstarsza na świecie restauracja serwująca norymberskie kiełbaski. Są one tu przygotowywane zgodnie ze starodawnym przepisem i najczęściej podawane w towarzystwie chrzanu, sałatki ziemniaczanej i kiszonej kapusty.