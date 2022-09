Niezwykłe miejsce w Niemczech. Nieczynna huta zamieniona w park pełen atrakcji

Podwodne atrakcje

Z wyjątkiem miejsc szczególnie niebezpiecznych cały teren huty jest ogólnodostępny. Już przy samym wejściu zaskoczyć może widok nurków przechadzających się z pełnym ekwipunkiem w pobliżu ogromnego zbiornika. W wysokim na ok. 70 m dawnym gazometrze urządzono basen do nurkowania. Wypełniony jest in 21 mln l wody deszczowej.