Salwador oczami Polki. Czyli: gangi, nieziemskie widoki i piękni ludzie

Don zszedł kilka metrów niżej w głąb krateru, aby zrobić lepsze zdjęcie. Ustawił swój aparat na statywie. Policjant eskortujący grupę ostrzegał go, że to niebezpieczne. Don nie posłuchał. Statyw został między kamieniami, a drogi aparat spadł w dół. Peruwiańczyk został z przewodnikami, aby podpiąć się linami i spróbować wyciągnąć aparat. Ja wróciłam do miasta z Salwadorczykami. Byli wesołymi ludźmi, którzy podróżowali po własnym kraju. Powiedzieli, że gdy mnie zobaczyli, wiedzieli, że jestem buena onda, co w tym kontekście oznacza tyle co po polsku "swój człowiek".