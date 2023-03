Samochód wjechał na lotnisko. Pasażerowie byli przerażeni

Do zdarzenia doszło w czwartek 9 marca o godz. 19 lokalnego czasu. Biuro szeryfa hrabstwa New Hanover poinformowało, że pojazd przedarł się przez linię ogrodzenia na lotnisku i wjechał na płytę. Wcześniej zniszczył też drzwi i okna terminalu. Przebywające w budynku osoby były przerażone i nie wiedziały, co się dzieje. Na szczęście szybko udało się zakończyć tę szaloną jazdę.