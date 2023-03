Podróże stały się jej sposobem na życie. "Na etacie nie pracuję od ponad dwóch lat"

Nie zgadzam się, aby hotel narzucał mi coś, co muszę pokazać. Prezentuję to, co dla mnie ma sens. Staram się być wiarygodna, inaczej byłoby widać, że robię coś sztucznie. Zazwyczaj hotele dostarczają mi informacje, z czego mogę skorzystać i co mam zagwarantowane. Wtedy sama decyduję, co uważam za warte pokazania na moim profilu. Próbuję nie iść jednym typowym, utartym szablonem, jednakże zazwyczaj warto ocenić stosunek jakości do ceny, atrakcje danego obiektu i wyżywienie. Zawsze mam oczywiście na uwadze to, jaki standard reprezentuje dany hotel i dla jak bardzo wymagającego klienta jest przeznaczony.