Pokazała podróżniczy trik. Internauci sprowadzili ją na ziemię

Dlaczego okna w samolocie muszą być odsłonięte podczas startu i lądowania?

Wszystkie przepisy regulowane są zasadami bezpieczeństwa. Gdyby podczas startu lub lądowania doszło do awarii lub nieprzewidzianej sytuacji załoga ma jedynie 90 sekund na przeprowadzenie ewakuacji. Okna muszą być odsłonięte m.in. dlatego, by personel naziemny mógł z zewnątrz ocenić, co się dzieje w środku samolotu, a co za tym idzie, odpowiednio zareagować.