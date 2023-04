Semana Santa. Niesamowite, jak Hiszpanie świętują Wielki Tydzień

Semana Santa z hiszpańskiego oznacza dosłownie "Święty Tydzień". To czas od Niedzieli Palmowej do Wielkanocy. Cały ten tydzień jest w Hiszpanii świętem religijnym obchodzonym w wyjątkowy sposób. Codziennie organizowane są procesje przedstawiające obraz Męki Pańskiej. Ze względu na ich spektakularną formę część osób utożsamia je z "fiestą", ale faktycznie to bardzo uroczyste wydarzenia, które zwłaszcza u osób religijnych, wywołują naprawdę silne emocje i duże poruszenie.