Semana Santa. Zobacz, jak wygląda duma Andaluzji

Andaluzja słynie z najbardziej widowiskowych obchodów Wielkiego Tygodnia w Europie. W większości hiszpańskich miast od Niedzieli Palmowej aż do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego odbywają się uroczyste procesje, upamiętniające mękę Chrystusa. "To duma Andaluzji" - słyszę podczas mojej wizyty w Hiszpanii.

Te najbardziej spektakularne są organizowane na południu kraju. – To duma andaluzyjskich miejscowości – mówi Maria z Sewilli. – Mieszkańcy rywalizują ze sobą o to, kto zorganizuje najliczniejszą i najbardziej widowiskową uroczystość. Przygotowania zaczynają się zaraz po Bożym Narodzeniu, a nawet wcześniej. Warto choć raz zobaczyć to na własne oczy.