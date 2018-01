Sharm el Sheikh to turystyczny ideał. Najsłynniejszy kurort nad Morzem Czerwonym zachwyca

Tajemniczy Synaj w promieniach afrykańskiego słońca, zachwycający widok i błękitne morze. Malownicze wybrzeże zaczaruje cię swoim urokiem, a infrastruktura turystyczna sprawi, że nie będziesz nudzić się nawet przez chwilę. W Sharm el Sheikh poczujesz egipski klimat i wypoczniesz, jak nigdy dotąd.

POŁOŻENIE MIASTA Egipskie miasto Sharm el Sheikh położone jest nad zjawiskową Złotą Zatoką Riwiery Morza Czerwonego, a pierwsze wzmianki o nim pochodzą jeszcze z czasów ottomańskich. Rozciąga się po całym wybrzeżu, zaczynając od Parku Narodowego Ras Muhammad, aż do zatoki Nabq. Jego położenie najłatwiej określić zerkając na południowy kraniec Półwyspu Synaj. To właśnie ono decyduje o wyjątkowości miasta, które stało się bardzo popularną i cenioną destynacją turystów. Otoczenie pięknego i ciepłego Morza Czarnego, gorący klimat i gwarancja ponad 300 pogodnych, idealnych do tropikalnego wypoczynku dni w roku sprawiają, że przyjazd tutaj jest doskonałym pomysłem. Przyroda umożliwia korzystanie z ofert sportów wodnych, a położone w pobliżu i różnorodne rafy koralowe to cel wielu miłośników nurkowania. W okolicznych wodach występuje ponad 250 różnych raf koralowych i 1000 gatunków ryb. Miasto podzielone jest na trzy główne części - najbardziej wysunięte na południe Old Market i Hadaba, następnie Naama Bay, czyli centrum miasta oraz najnowsza część, Nabq. Całość rozciąga się wzdłuż wybrzeża, na przestrzeni około 40 kilometrów. Wszystkie dzielnice połączone są ze sobą doskonale dopracowaną komunikacją, dzięki którym nie ma problemu, by poruszać się miedzy nimi.

TURYSTYCZNY IDEAŁ

Mieszkańcy Sharm el Sheikh utrzymują się głównie z turystyki. Ich działania skupione są zatem na zapewnieniu gościom jak najlepszych warunków oraz wspomnień. Niemal cała linia brzegowa zabudowana jest hotelami, które nie dominują, a umiejętnie wkomponowane są w tereny zielone. Mieszkańcy, którym zależy na popularyzacji miasta, dbają o jego wygląd, infrastrukturę i komunikację. Efekty są zachwycające i przyciągają do Sharm el Sheikh także głowy państw, biznesmenów oraz szejków. Miasto słynne jest ze względu na doskonałe możliwości rekreacyjne. Na każdym kroku spotkamy tu animatorów, którzy zachęcają, by dać się porwać tajemniczej arabskiej i beduińskiej kulturze. Gdzie nie spojrzymy, tam zobaczymy korty tenisowe, pola golfowe, tory gokartowe, trampoliny. Ulice wypełnione są dyskotekami, klubami i kasynami, w których zabawa trwa do rana. Restauracje serwujące aromatyczne dania kuszą zapachem i zapraszają do spróbowania smakowitych specjałów lokalnych. Dzięki wypożyczalniom rowerowym i wyznaczonym trasom dla quadów, motocykli i wielbłądów, a także samochodów, możesz ruszyć na wycieczkę krajoznawczą i z bliska zobaczyć otaczającą miasto przyrodę. W zależności od nastroju możesz swobodnie poruszać się pomiędzy poszczególnymi dzielnicami, z których każda ma co innego do zaoferowania. Koniecznie odwiedź Naama Bay, centrum rozrywek, barów, restauracji i klubów, a także hoteli. W Old Market, najstarszej części Sharm el Sheikh, znajdziesz słynny bazar, gdzie na własne oczy ujrzysz między innymi imponujące stosy przypraw w nadzwyczajnych kolorach. Najbardziej wysunięta na północ Nabq słynie z nowoczesnych i luksusowych hoteli, od których nie można oderwać wzroku.