Śladami słynnego pisarza. Ukochał szczególnie jeden region w Polsce

Dosłownie kilkaset metrów dalej znajduje się malutki cmentarzyk, na którym spoczął autor powieści dla młodzieży. Żeby nie kończyć tego spaceru na cmentarzu, przed wyjazdem z Jerzwałdu zajrzyjmy do niewielkiego Ogrodu Dydaktycznego przy siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych. Poza kwitnącymi rabatkami, przyciągającymi setki owadów, znajdują się tu ciekawe modele, dzięki którym możemy bezpiecznie zobaczyć co dzieje się we wnętrzu ula albo jak zbudowane jest mrowisko. To urocze miejsce powstało wiele lat po śmierci Nienackiego. Gdyby było inaczej, z pewnością opisałby ogród, by zachęcić swoich czytelników do zgłębiania wiedzy o owadach i ich ogromnej roli dla przyrody i naszego życia.