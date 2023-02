"Śląska Piza". Jej historia do dziś pozostaje zagadką

Być może wynikało to z fantazji dawnych budowniczych, którzy chcieli, aby panorama miasta wyróżniała się na tle pozostałych. Argumentem przemawiającym za prawdziwością tej legendy może być napis, który jeszcze w XIX w. znajdował się ponoć na wieży: "Nazywam się Johannes Gleiß, wybudowałem tę wieżę krzywą z pilnością". Niestety nie przetrwał on do naszych czasów, nie wiadomo więc czy istniał w rzeczywistości, czy jest jedynie częścią legendy o krzywej wieży.