Zamek w Czorsztynie. Skarb Pienińskiego Parku Narodowego

Ważnym obiektem zamek stał się dopiero za panowania Kazimierza Wielkiego. To właśnie wtedy zadecydowano o rozbudowie obiektu i otoczeniu go murami obronnymi. W rezultacie tych działań został jednym z najważniejszych budynków obronnych w Polsce. Jego rola była tym istotniejsza, że mieścił się on na tuż przy rozwidleniu szlaków handlowych. Zamek został wzniesiony na wysokiej skale, dzięki czemu ze szczytu jego włodarze mieli widok na całą okolicę, co dawało im pełną kontrolę nad doliną Dunajca.