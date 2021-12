Słoneczne i nieoczywiste miejsce. Oto Południowy Tyrol

Atrakcje Południowego Tyrolu

Z pewnością największą atrakcją Południowego Tyrolu są wspomniane wcześniej ośrodki narciarskie. Warto podkreślić, że do wielu z nich można dostać się nie tylko samochodem, ale i komunikacją publiczną. Do dyspozycji narciarzy jest ok. 1,2 tys. km stoków - zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Sezon narciarski trwa od późnej jesieni do wiosny, więc okazji do szusowania jest wiele.