Polka o życiu w chmurach. "Mitem jest porównywanie stewardes do kelnerek"

Kolejnym mitem, albo raczej takim stereotypem, który wiąże się z tym zawodem i moim zdaniem jest mocno krzywdzącym, jest porównywanie stewardes do kelnerek. Absolutnie nie chcę umniejszać znaczenia tej pracy - zdaję sobie sprawę, że jest ciężka, wymagająca i nie każdy może ją dobrze wykonywać. Chodzi mi o to, że w pracy na pokładzie podawanie jedzenia to tylko jeden z naszych obowiązków. Szkolenia dla stewardów nie koncentrują się na serwowaniu posiłków, tylko na kwestiach bezpieczeństwa. Zanim uzyskamy licencję, mamy do przyswojenia kilkuset stronicowy podręcznik, w którym zawarte są wszystkie procedury, które musimy wykonać w sytuacji awaryjnej. W skład szkolenia wchodzi m.in.: pierwsza pomoc, gaszenie pożarów, ewakuacje. Nasz zawód jest licencjonowany i bez tego nie można iść do pracy.