Słoneczny weekend w Polsce. Turyści pozostawili po sobie śmietniki pełne butelek

Kosze pełne śmieci w parkach i na plażach

W komentarzach pod postem rozpętała się burza. Jednak w głównej mierze to nie na osoby, które zostawiły odpadki spadła fala krytyki, ale na urzędników, że stawiają kosze o małej pojemności w miejscach, gdzie przewija się dużo ludzi.

"Niech postawią dodatkowe kosze"

"Taki śmietniczek to sobie można postawić w ogródku, a nie tam, gdzie chodzą tysiące ludzi. Absolutnie się nie dziwię. Niech się cieszą służby sprzątające, że ludzie składowali śmieci w jednym miejscu. Chcieli dobrze. A nie zawsze co, ładnie wygląda jest funkcjonalne" – napisała pani Hanna pod zdjęciem opublikowanym na profilu epoznan.pl.

"A co w tym zdjęciu niezwykłego? Widać, że każdy chce wyrzucić odpad do kosza, tylko miasto zaopatrzyło te tereny w śmietniki na liliputki" – wyraziła swoją opinię Anna.

Jednak nie każdy był taki wyrozumiały. Nie brakowało też krytycznych słów wobec weekendowych turystów. "Śmiać mi się chce z tych komentarzy o za małych śmietnikach - zabrać butelkę ze sobą to taki super problem? Zero świadomości ekologicznej i dbałości o estetykę i tyle, a nie za małe śmietniki" – napisał pan Wojciech.

Podobne obrazki, co w Poznaniu, można spotkać po ostatnim weekendzie m.in. we Wrocławiu czy w Krakowie i Trójmieście. Problem jest dobrze widoczny na plażach, które nie są jeszcze przygotowane na turystów po okresie zimowym, czyli brakuje np. pojemników na odpadki. Widać to było w ostatnią niedzielę lutego na plaży w Gdyni.