Słowacja. Nowe restrykcje w Tatrach. Niezaszczepieni nie zjedzą w schroniskach

W związku z rosnącą liczbą zachorowań, dwa okręgi, na których terenie znajdują się Tatry, przeszły do nowych stref. Okręg Liptowskiego Mikulasza i Tatry Zachodnie były zielone, a teraz są w strefie pomarańczowej, a okręg Popradu i Tatry Wysokie z pomarańczowej stały się strefą czerwoną. Co to oznacza w praktyce?