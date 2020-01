"Śmiech na sali". Internauci krytykują plażę w Warszawie za 100 tys. zł

Urzędnicy chwalą się realizacją nowego projektu nad Wisłą. Jednak mieszkańcy stolicy przecierają oczy ze zdumienia i zastanawiają się, na co wydano ich pieniądze. "Myślałem, że to wysypisko z wrakiem łódki".

Mieszkańcy mają jednak nadzieję, że to, co widać na zdjęciach nie jest efektem końcowym szumnie zapowiadanej inwestycji. Jak na razie nad Wisłą stanęły: wiklinowa altana, piaskownica w kształcie kadłuba łodzi, stolik z ławami i boisko do siatkówki - bez siatki.