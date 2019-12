Tajlandia. Podróżnicze marzenie Miss Polski Wirtualnej Polski

Co sprawia, że Tajlandia jest najchętniej wybieranym kierunkiem egzotycznym, a dla Anity Sobótki - tegorocznej Miss Polski Wirtualnej Polski – stanowiła podróżnicze marzenie? Każdy, kto choć raz odwiedził "krainę uśmiechu" wie, na czym polega jej magia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Tajlandia spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających podróżników (Shutterstock.com)

Marzenie warte spełnienia Śmiało można rzec, że podróż do Tajlandii zaspokoi potrzeby każdego, kto może mieć problem z podjęciem decyzji o wyborze wakacyjnej destynacji. Znajdziemy tu wszystko, czego dusza zapragnie – od jednej z najlepszych kuchni świata, ze smakowitym Pad Thai’em na czele, przez urokliwe krajobrazy i przepiękne, niekończące się plaże, aż do najmilszych i najbardziej radosnych mieszkańców kraju, którzy zdają się przekazywać to pozytywne nastawienie każdemu przybywającemu tam turyście.

Popularność Tajlandii ciągle rośnie - Tajlandia to od kilku lat jeden z najpopularniejszych kierunków na zimowy, egzotyczny urlop. Powiększająca się z roku na rok liczba turystów nie stanowi jednak przeszkody do zaplanowania i przeżycia urlopu marzeń. Dziś Tajlandia zdecydowanie różni się od tej, którą zastałem 5 lat temu, podróżując do Azji po raz pierwszy. Zwiększony ruch turystyczny sprawił, że w hotelach i na plażach może być tłoczno, ceny usług i produktów nieco się podwyższyły, jednak niewątpliwie nadal jest tanio, a dobrze szukając, można znaleźć miejsca będące swoistą oazą spokoju – mówi Krzysztof Bobiński z serwisu Wakacje.pl, który właśnie powrócił z tajskich wysp. Ceny posiłków w Tajlandii są niewiarygodnie niskie. Za obiad dla dwóch osób z napojami zapłacimy 30 zł.

- A jest w czym wybierać: tajskie curry, zupy tom yum, tom kha, słynny pad thai, sajgonki, krewetki i inne pyszności – to jest kuchnia, która nigdy się nie nudzi – opowiada Krzysztof. Niepokojące są zauważalne zmiany klimatyczne, m. in w przypadku raf koralowych, które nie były już tak okazałe, jak niegdyś. To sprawia, że trzeba poważnie pomyśleć na temat podjęcia kroków, które nie będą przynosić szkody naszej planecie. Jeśli zatem chcesz zobaczyć na własne oczy piękno Tajlandii, warto zaplanować wyjazd jak najszybciej.

Kiedy jechać? Teraz! Tajlandia jest właściwie kierunkiem całorocznym, jednak w okresie od października do kwietnia możemy liczyć na wspaniałą pogodę, która z pewnością nas nie zawiedzie. Temperatury w tym czasie sięgają powyżej 30 stopni Celsjusza, jednak wilgotność powietrza daje przyjemną ulgę podczas upałów.

Nawet jeśli temperatura okaże się dla nas zbyt wysoka, zawsze możemy liczyć na zacienione miejsce z wygodnym hamakiem, odżywczą i gaszącą pragnienie wodę z kokosa oraz chłodzącą kąpiel w basenie bądź wspaniałej, szmaragdowej morskiej wodzie – nikt narzekać nie będzie!

Z uwagi na popularność tego kierunku, możliwości podróżowania jest bez liku. Można zaplanować wyjazd samodzielnie – najtańsze opcje przelotu są zazwyczaj z dość długimi przesiadkami, jednak można znaleźć bezpośrednie loty w dość przystępnej cenie. Biura podróży przedstawiają bardzo kuszący wachlarz możliwości zarówno pod względem ceny, jak i różnorodności ofert.

Można się zdecydować na 7 dni wspaniałego relaksu w tajskim kurorcie w cenie już od 3600 zł, bądź nastawić się na tygodniową eksplorację wszystkich najważniejszych miejsc byłego Syjonu, po której kolejny tydzień upłynie Ci na błogim leniuchowaniu i popijaniu kolorowych koktajli na cudownej plaży. Ceny wycieczek 7+7 zaczynają się już od 5380 zł od osoby. Z kolei ciągły, dwutygodniowy wypoczynek znajdziemy w serwisie Wakacje.pl w cenie już od 4500 zł od osoby. Nie pozostaje nic innego, jak pakować walizki i ruszać na podbój Tajlandii!