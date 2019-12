Turyści naruszyli "świętą" plażę w Australii. Zostawili na niej m.in. wielki napis "Poland"

Australijskie media piszą o rozgoryczonych mieszkańcach, żyjących w pobliżu Parku Narodowego Noosa. Grupa turystów utworzyła z kamieni ogromne, w tym wulgarne napisy na położonej na terenie parku plaży. Miejscowi spędzili wiele godzin na porządkowaniu terenu.

Wielu Australijczyków podchodzi bardzo poważnie do tematu "świętych ziem", na których zostali pochowani ich przodkowie. Jednym z takich miejsc jest Noosa National Park, ulokowany we wschodzie części kraju, w stanie Queensland, ok. 140 km od Brisbane.