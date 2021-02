Śnieżka. Gdzie jest i jak na nią wejść?

Śnieżka to najwyższy szczyt Karkonoszy i Sudetów, który leży na granicy Polski i Czech. Jej nazwa pochodzi od słowa "śnieżna", czyli pokryta śniegiem. Podpowiadamy, które szlaki warto wybrać i co można zobaczyć na szczycie Śnieżki.

Śnieżka – gdzie jest i ile wynosi jej wysokość?

Śnieżka góruje nad Karpaczem położonym w województwie dolnośląskim. Przez lata podawano, że jej wysokość to 1602 m n. p. m. Nowsze pomiary wskazują jednak, że mierzy około 1603,3 m n. p. m. Bez wątpienia to najwyższa góra Karkonoszy i całych Sudetów, a także Republiki Czeskiej. Nie bez powodu była dawniej nazywana "Górą Olbrzymią".

Śnieżka – pogoda

Warunki atmosferyczne na szczycie różnią się od tych w Karpaczu. Warto zatem przygotować wcześniej odpowiednie ubranie. Na Śnieżce można spodziewać się porywistego wiatru oraz mgły. Średnia roczna temperatura wynosi tu nieco ponad 0 st. C.

Śnieżka – które szlaki wybrać?

Na szczyt Śnieżki prowadzi kilka ścieżek różniących się stopniem trudności, długością i tym samym czasami wejścia i zejścia (zależne m.in. od kondycji fizycznej danej osoby). Można skorzystać z następujących szlaków:

· Czarny szlak na Śnieżkę

To dobra opcja dla osób chcących dotrzeć jak najszybciej na szczyt. Czas wejścia wynosi około 2,5 godz., a zejścia około 1 godz. i 45 min. Szlak prowadzi z Karpacza spod dolnej stacji wyciągu na Małą Kopę przez Biały Jar. To najtrudniejsza droga ze stromymi i długimi podejściami, której nie wynagradzają piękne widoki, bo widoczność jest tu ograniczona. Długość szlaku wynosi około 5,9 km.

· Czerwony szlak na Śnieżkę

To dobra opcja dla osób chcących po drodze podziwiać górskie krajobrazy oraz zobaczyć symboliczny Cmentarz Ofiar Gór w Karkonoszach. Droga rozpoczyna się w Karpaczu przy parkingu pod hotelem Orlinek i wiedzie przez Dolinę Łomniczki. Czas wejścia wynosi około 3 godz., a zejścia około 2,5 godz. Szlak jest łagodny i sprzyja spacerom, choć momentami występują bardziej strome podejścia. Jego długość wynosi około 6,7 km.

· Niebieski szlak na Śnieżkę

To łatwy szlak zaczynający się w okolicach świątyni Wang w Karpaczu i wejścia do Karkonoskiego Parku Narodowego. Po drodze można podziwiać malownicze widoki oraz wstąpić do górskich schronisk. Czas wejścia to około 3,5 godz., a zejścia około 2 godz. i 50 min. Długość szlaku wynosi około 9,5 km.

Śnieżka

· Zielony i żółty szlak na Śnieżkę

To łatwe, przeplatające się, ścieżki oferujące piękne widoki. Rozpoczynają się od strony czeskiego Pec pod Sněžkou. Czas wejścia to około 3,5 godz., a zejścia około 2,5 godz. Długość szlaku wynosi około 6,2 km.

Śnieżka – czy można wjechać kolejką?

Chcąc skrócić trasę i zaoszczędzić siły na wspinaczkę na sam szczyt, można skorzystać z przejazdów kolejkami. Należy jednak pamiętać, że ich funkcjonowanie zależy od warunków atmosferycznych.

· Kolejka linowa od polskiej strony

Trasa prowadzi z Karpacza na szczyt Kopy. Przejazd kolejką z czteroosobowymi krzesełkami trwa około 8 minut. Nie ma dojazdu na samą Śnieżkę, ale można znacznie skrócić sobie drogę. Górna stacja kolejki mieści się bowiem około 2,5 km od szczytu "królowej Sudetów".

· Kolejka gondolowa od czeskiej strony

Trasa prowadzi od miasta Pec pod Sněžkou, przez stację przesiadkową Růžová hora, do nieco poniżej (1588 m n. p. m) szczytu Śnieżki. Przejazd odbywa się w zamykanej kabinie mieszczącej cztery osoby. To najłatwiejszy i najszybszy sposób dotarcia na Śnieżkę. Ale nie ma wiele wspólnego z prawdziwą wędrówką po górach.

Śnieżka – co można zobaczyć na szczycie?

Wyprawa na Śnieżkę to nie tylko okazja do podziwiania górskich widoków, ale również do zwiedzania. Na szczycie znajdują się: najwyżej położony i czynny obiekt sakralny w Polsce – zabytkowa kaplica św. Wawrzyńca (patrona przewodników górskich) oraz Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne im. Tadeusza Hołdysa przypominające kształtem "UFO" i wpisane do rejestru zabytków. Warto również zobaczyć nowy budynek czeskiej poczty powstały w miejscu rozebranego schroniska.

Śnieżka – atrakcje w okolicy

Planując wspinaczkę na Śnieżkę, można zatrzymać się w Karpaczu i go przy okazji pozwiedzać. Szczególnie warto wstąpić do ewangelickiej świątyni Wang, która jest jednym z najstarszych drewnianych kościołów w Polsce. Młodszym turystom do gustu powinny przypaść: tor saneczkowy "Kolorowa" oraz Muzeum Zabawek.

Warto pojechać również do pobliskiej Szklarskiej Poręby, gdzie można m.in. wypoczywać na łonie natury, zwiedzić Muzeum Mineralogiczne i bawić się w Rodzinnym Parku Rozrywki Esplanada. Niedaleko znajdują się również: Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach oraz westernowe miasteczko w Ścięgnach.

Śnieżka – noclegi

Na samym szczycie nie ma już schroniska oferującego noclegi. Najłatwiej zakwaterować się w Karpaczu lub w Szklarskiej Porębie. Nocleg można też znaleźć w Schronisku PTTK "Samotnia" nad Małym Stawem (1195 m n. p. m) oraz w Schronisku PTTK "Strzecha Akademicka" (1258 m n.p.m.). Dobrym pomysłem jest również zarezerwowanie pokojów w Schronisku Górskim "Dom Śląski" położonym u podnóża Śnieżki (1400 m n. p. m).

