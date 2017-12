Śnieżny labirynt znów stanie w Zakopanem. Hit wśród zimowych atrakcji

Na początku 2017 r. w Zakopanem pod Wielką Krokwią został zbudowany najdłuższy na świecie labirynt ze śniegu i lodu. W tym sezonie atrakcja pojawi się znowu, a rozentuzjazmowani fani z niecierpliwością czekają na jej otwarcie. Wiemy, kiedy to się stanie.

Śnieżny labirynt o powierzchni 2 tys. m kw., który na początku 2017 r. stanął w parku rozrywek rodzinnych Snowlandia, z miejsca rozkochał w sobie wielbicieli zimowych zabaw. Co więcej, okazał się też hitem wśród internautów. Ci z Kanady zastanawiali się nawet na Reddicie, jak to możliwe, by podobna konstrukcja powstała poza ich krajem.