Sokole oko pasażera. Rozpoznał przestępcę na lotnisku

Na lotnisku we Wrocławiu jeden z podróżnych wykazał się nie lada refleksem i spostrzegawczością. Stojąc w kolejce na pokład rozpoznał złodzieja, którego wizerunek widział wcześniej w mediach społecznościowych.

"To złodziej! Widziałem go na Facebooku!" – bohater zdarzenia podjął natychmiastową decyzję i zaalarmował strażników granicznych. Obiektem podejrzeń okazał się Gruzin, który również czekał w kolejce do boardingu.