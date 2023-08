Spędzasz wakacje w plenerze? Zadbaj o segregację odpadów

"Jeśli weźmiemy pod uwagę przekazywanie puszek aluminiowych do ponownego przetworzenia, Polacy wypadają bardzo dobrze na tle innych państw. Aż 57% Polaków odkłada do recyklingu puszki używane w domu. To o 5 pp. więcej niż wynosi średnia dla wszystkich badanych państw" - zauważa Paweł Wiśnioch z Fundacji RECAL odpowiedzialnej za polską edycję "Każda Puszka Cenna". "Jednak, podobnie jak w innych europejskich krajach, problem zaczyna się, gdy wychodzimy z domu. Wtedy do odpowiedniego, żółtego kosza puszkę wrzuca około co trzeci z nas" - dodaje.