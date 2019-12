Spełnił marzenie starszej pani. Oddał jej miejsce w klasie biznes

Tę historię, pełną świątecznej magii i życzliwości opisała w sieci stewardesa linii Virgin Atlantic. Nazwała nietypową "parę" swoimi ulubionymi pasażerami. Ich wspólne zdjęcie robi furorę w mediach społecznościowych.

Jack i Violet poznali się na lotnisku. On podróżował z rodziną, a ona odwiedzała córkę w Nowym Jorku i właśnie wracała do domu. Kiedy młody pasażer dowiedział się, że 88-latka nigdy nie leciała klasą biznes i jest to jej marzenie, nie wahał się ani chwili i postanowił oddać jej swoje miejsce.