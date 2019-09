Stewardesa o pokładowym żargonie. Odsłania kulisy zawodu

Stewardesa postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i podzieliła się na Instagramie kilkoma zwrotami zaczerpniętymi z żargonu lotniczego. Jeśli kiedykolwiek słyszeliście dziwne hasła załogi pokładowej, to być może były to owe "zaszyfrowane" zwroty.

"Zamiast liter alfabetu używamy ustalonych wyrazów tj. A – alfa, B – brawo, C – charlie, K – kilo, N – November, U – uniform itd. Dlatego nie zdziwcie się, jeśli pewnego dnia usłyszycie, że 10fox potrzebuje Coca-coli, będzie to oznaczać pasażera z tego siedzenia. Galley – to nasza kuchnia, infant – to bobas" – tłumaczy dziewczyna pod zdjęciem załogi pokładowej.

"Pax – to pasażerowie, block hour – to godzina w powietrzu, czyli godzina nalotu, slot – to czas wyznaczony na start samolotu, PRMs to pasażerowie wymagający asysty, demo – czyli demonstracja procedur bezpieczeństwa prezentowana pasażerom. A jak tam u was w firmach? Może jakieś ciekawe zwroty?" – pyta stewardesa. W jej relacji na Instagramie możemy zobaczyć również odpowiedzi na intrygujące obserwatorów pytania.