Srogie kary za śmiecenie w Niemczech. Kwoty sięgają kilkuset tysięcy złotych

Setki tysięcy złotych kary za wyrzucenie odpadów w lesie

Rząd Niemiec postanowił rozprawić się też ze śmieciarzami regularnie wyrzucającymi odpadki w lasach. Za każdy worek ze śmieciami służby będą kasować 500 euro, czyli ponad 2 tys. zł. Za wyrzucone opony, w zależności rozmiaru, grozić będzie mandat od 800 do 3,5 tys. euro (ok. 3,4 tys. do ok. 15 tys. zł.).