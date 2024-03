Niedoceniana perełka na mapie Polski. Niezwykłe atrakcje i bajkowe widoki

Ekspert podkreśla, że Stary Sącz i okolice to region o niezwykłej różnorodności naturalnej i kulturowej, a Leśne Molo stanowi doskonały przykład tego, jak można wykorzystać piękno lokalnej przyrody w sposób zrównoważony i atrakcyjny dla odwiedzających. - Ta innowacyjna ścieżka spacerowa w koronach drzew umożliwia spojrzenie na otaczającą przyrodę z zupełnie nowej perspektywy, oferując niezapomniane widoki i wrażenia. To miejsce, które inspiruje do refleksji nad pięknem i wartością naturalnego środowiska, zachęcając do jego ochrony - dodaje Karol Wiak.