Stali się ofiarami swojej popularności. Mieszkańcy protestują przeciwko turystom

Hallstatt w Alpach Salzburskich upodobali sobie turyści z niemalże całego świata. Choć w austriackim miasteczku, które jest obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO, mieszka zaledwie ok. 700 osób, w sezonie odwiedza je nawet do 10 tys. turystów dziennie, a przed pandemią było to ok. miliona przyjezdnych rocznie. Mieszkańcy mają już ich dość i protestują.