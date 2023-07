Turkusowa woda i brak tłumów. Rajskie miejsce kilka godzin jazdy od Polski

To absolutnie najbardziej niedoceniany kierunek na letni urlop. Turkusowa woda, zero kolejek, masa atrakcji, a bliżej niż do Chorwacji czy Włoch. Strzał w dziesiątkę na rodzinne wakacje, które dzieci będą długo wspominać. Tymczasem przez cały tydzień nie usłyszałam tam ani razu języka polskiego. Szkoda, bo Tyrol to prawdziwy wakacyjny raj.