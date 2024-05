Stolica Włoch w poważnym kryzysie. Ograniczają zużywanie wody

Nie jest to pierwszy taki przypadek

Przypomnijmy: władze Rzymu już raz musiały oganiczyć zyżywanie wody. Było to we wrześniu w 2017 roku. Wówczas było to spowodowane wyjątkowo małą ilością opadów przez całe lato oraz problemami z przestarzałą siecią wodociągową,w której znaleziono wiele nieszczelności.