Strajki, odwołane loty i kolejki. Święta w cieniu chaosu na europejskich lotniskach

- Trudne warunki atmosferyczne, to jedne z najczęstszych powodów odwołań lotów. Aktualnie ze względu na śnieżyce, które przemierzają przez wiele europejskich krajów, opóźnienia i odwołania lotów są dość częste - wyjaśnia rzecznik pasowy portalu esky.pl. - Lotniska są zazwyczaj przygotowane na tego rodzaju sytuacje i w odpowiedni sposób zabezpieczają pasy startowe poprzez ich czyszczenie i odladzanie, natomiast nie mają wpływu np. na słabą widoczność. W takiej sytuacji samolot musi zawrócić i spróbować wylądować po raz drugi, co przyczyna się do powstawania opóźnień - dodaje.