Superwulkan w Europie w końcu wybuchnie? Wielu nazywa go "drugim Wezuwiuszem"

Pola Flegrejskie - włoski superwulkan

Pola Flegrejskie, o których mowa, położone są ok. 20 km od Neapolu i tworzą kalderę tzw. superwulkanu. Jest to zagłębienie powstałe wskutek dawnej gwałtownej eksplozji, mające średnicę ok. 13 km. Superwulkan składa się z 24 kraterów. Pod kalderą znajduje się gigantyczne jezioro płynnej magmy. Na obszarze tym leży miasto Pozzuoli, zamieszkane przez ponad 80 tys. osób.