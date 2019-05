SUV dobry na wszystko. Jeep Compass na europejskich drogach

Trudno o bardziej amerykańskie auto niż SUV (ang. Sport Utility Vehicle), więc sukces tych samochodów w Europie może wydać się niespodzianką. Tymczasem wystarczy spojrzeć na warunki drogowe nad Wisłą, by znaleźć mnóstwo zalet tego typu pojazdu.

Między Polską a Ameryką

Droga SUV-ów na europejskie i polskie drogi trwała dłużej. Złożyło się na to kilka czynników. Europejczycy utożsamiali je z "terenówkami" z napędem na cztery koła, które nijak nie przystają do warunków miejskich jezdni. Twierdzono m.in., że są za duże i zużywają zbyt wiele paliwa, że mają zbyt wysoko położony środek ciężkości i przez to kiepsko się prowadzą. I tak było, ale do czasu.