Świeża i bezpieczna żywność w podróży. Jak wybrać lodówkę turystyczną?

Bez prądu

Kupując lodówkę turystyczną macie do wyboru kilka rozwiązań. Najprostsze z nich to lodówki z tzw. wkładami. Zazwyczaj występują one w formie żelu i trzeba je wcześniej schłodzić w domowej zamrażarce. Zasada jest prosta - im więcej wkładów umieścicie pośród jedzenia i napojów, tym niższa będzie ich temperatura. Ma to jednak swoje minusy, ponieważ np. w trakcie upałów całość może dość szybko się nagrzać, więc tego typu sprzęt sprawdzi się na krótkie wypady. Można się oczywiście ratować przystankami na stacjach benzynowych lub sklepach, w których kupicie lód. Są jednak droższe modele, które potrafią utrzymać temperaturę nawet przez kilka dni. Niewątpliwym plusem takich lodówek jest to, że nie ma się w nich co zepsuć.