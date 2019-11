Synagoga w Poznaniu sprzedana. Powstanie w niej m.in. hotel

Pomysł przerobienia dawnej świątyni na hotel, znajdującej się na rogu ulicy Wronieckiej i Stawnej krąży już od 10 lat. Niedawno oficjalnie potwierdzono jej sprzedaż. Decyzja miała być podyktowana złym stanem budynku.

Świątynia przez lata znajdowała się w rękach różnych biznesmenów, których łączył wspólny cel – aby ją przebudować i na niej zarabiać. W marcu 2017 r. media w Polsce podały informację, że w synagodze powstanie pierwszy w Polsce hotel sieci Curio by Hilton.

– Widać, jak wygląda ten budynek – tylko czekać, aż ktoś tam się zabije. Tam ma być Muzeum Żydów Poznania i Wielkopolski i ma to być miejsce Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata – mówiła Alicja Kobus 14 listopada na antenie Radia Poznań. Podobne informacje opublikowano również w branżowym piśmie "Biznes.pl".

Teraz można się dowiedzieć, że plany zmodyfikowano. – Powstanie tam hotel. Podobno pierwszy taki w Polsce. W umowie jest też zapis, że część budynku będzie pod zarządem Gminy Żydowskiej. Odkupujemy część od inwestora, która będzie do naszej dyspozycji. Chcemy tam urządzić miejsce pamięci Żydów z Wielkopolski oraz muzeum. Myślę też o maleńkiej synagodze symbolu – przekazała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Alicja Kobus. – Bardzo chcę, by ten budynek żył, by były tam organizowane programy edukacyjne - dodała.