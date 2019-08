Gereja Ayam, czyli "kościół kurczaka". Jedyna taka świątynia na świecie

Niedaleko miasta Magelang na indonezyjskiej wyspie Jawa znajdują się przynajmniej dwa miejsca religijnego kultu, które warto odwiedzić. Jedno z nich to największa na świecie świątynia buddyjska Borobudur. Drugie natomiast to nieco mniej okazała budowla, zwana powszechnie "kościołem kurczaka".

Gereja Ayam oznacza dosłownie "kościół kurczaka", bo taką nazwą ochrzcili go okoliczni mieszkańcy. Lecz tak naprawdę to wcale nie jest kościół, a przypominać ma zupełnie innego ptaka.

Dopiero w następnym roku, gdy przyjechał z Dżakarty do Magelang w sprawach służbowych, zauważył wzgórze, które wyglądało tak samo jak to, które ujrzał w swojej wizji. Uznał to za pewny znak od Boga i postanowił wznieść dom modlitewny.