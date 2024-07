Szaleństwo na tatrzańskich parkingach. "Górale zwariowali"

Kiedy nadszedł moment płatności, Agnieszka nie kryła zdziwienia. Góral wywindował cenę kilkakrotnie w stosunku do kwot, jakie płaci się na parkingach. - Usłyszałam od pana 120! Do innej osoby powiedział, że musi być taka cena, bo inaczej splajtuje - przyznała turystka. - Zaparkowaliśmy, bo zależało nam, żeby iść do tej doliny, ale to jest rozbój w biały dzień - dodała.