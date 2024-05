Nowa atrakcja na Podhalu. "Cały budynek znajduje się pod ziemią"

Nowość w parku narodowym

Wielkie otwarcie nowego centrum edukacyjnego przy wejściu do Doliny Kościeliskiej odbędzie się już w sobotę 18 maja br. Data ta zbiegła się w czasie z Nocą Muzeów. Jak mówi nam Paulina Kołodziejska z TPN, na to wydarzenie nie ma już wolnych miejsc. - To pokazuje, że ludzie czekali na taką nową atrakcję. Oczywiście czymś, co przyciągnęło gości, był także bezpłatny wstęp - powiedziała.