Szalone ceny w Trójmieście. Rodzina z dwójką dzieci zapłaci 800 zł

Rejsy katamaranem z Gdyni do Helu ruszyły już 27 kwietnia. Kursy będą odbywały się codziennie aż do końca września. Z Gdyni do Helu popłyniemy o godz. 10:00 i o 13:00. A z Helu do Gdyni wrócimy rejsem o godz. 11:30 oraz 15:00.