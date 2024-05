Poleciałam do Chorwacji przed sezonem. Na miejscu ogromne zaskoczenie

W 30 minut z Szybenika dojedziemy też do Primoštenu, jednego z najbardziej malowniczo położonych miasteczek w Chorwacji. W ok. godzinę dojedziemy do Zadaru czy Splitu. Ten pierwszy kusi starym miastem na półwyspie, a drugi m.in. słynnym Pałacem Dioklecjana. Po drodze do Splitu warto także zajrzeć do Trogiru.