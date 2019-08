Szklany most w Wenecji. Architekt po latach ukarany grzywną

340 tys. zł – tyle ma zapłacić Santiago Calatrava za to, że 11 lat temu zbudował most nieprzystosowany do intensywnego ruchu turystycznego. Władze miasta zarzucają architektowi, że nie przewidział wózków inwalidzkich i turystów podróżujących z walizkami na kółkach.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Most na Canal Grande nie przypadł mieszkańcom do gustu. Zdaniem wielu jego szklana konstrukcja szpeci lokalny krajobraz (Shutterstock.com)

Hiszpański architekt przyjął zlecenie na Ponte della Costituzione 20 lat temu. Wtedy nie miał zielonego pojęcia, że za realizację jednego ze swoich największych projektów przyjdzie mu zapłacić karę w wysokości 78 tys. euro.

O ukaraniu Santiago zadecydował Trybunał Obrachunkowy. Zdaniem urzędników budowniczy powinien przewidzieć, że most będzie się znajdował w pobliżu stacji kolejowej i autobusowej oraz zadbać o niepełnosprawnych i przystosować konstrukcję na wzmożony ruch turystyczny.

Po latach władze Wenecji zarzuciły architektowi, że wszystkie te dopatrzenia można było wyeliminować, tym bardziej, że Santiago Calatrava jest doświadczonym architektem. Szacunkowy koszt budowy mostu wynosił 4-4,5 mln euro, ale ostatecznie pochłonął on aż 12 mln euro.