Szkocja. Zamek Balmoral. Turyści wypróżniają się pod posiadłością królowej

Problem śmieci pod zamkiem

Pracownicy zamku Balmoral dodają, że problemem nie jest wyłącznie załatwianie swoich potrzeb na terenie królewskiej posiadłości, ale także to, że wiele z pozostawionych chusteczek nie ulega biodegradacji. Ponadto ludzie wolą ulżyć sobie w pobliżu ruchliwych ścieżek, zamiast oddalić się nieco dalej, by uniknąć zanieczyszczenia otoczenia.

Dlatego personel zamku ma radę dla turystów: "Jeśli potrzebujesz się wysiusiać, zrób to co najmniej 30 m od jezior i strumieni. Jeśli chcesz się wypróżnić, zrób to jak najdalej od budynków, ścieżek, cieków wodnych i zwierząt hodowlanych. Odchody zakop w płytkiej dziurze i zasyp darnią" - czytamy w opublikowanym komunikacie.