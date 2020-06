Wakacje 2020. Wznowienie połączeń lotniczych z Polski do Wielkiej Brytanii

W niedzielę, 28 czerwca, po długiej przerwie wystartował z Gdańska do Londynu Luton samolot z pasażerami. Lot odbył się maszyną należącą do linii lotniczej Wizz Air. I choć połączenia do miast na Wyspach Brytyjskich miały zostać wznowione 1 lipca, węgierski przewoźnik przekazał, że mógł zabrać podróżnych już w czerwcu.