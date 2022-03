Sztokholm. Atrakcje, których nie można ominąć w stolicy Szwecji

Port lotniczy Sztokholm Skavsta jest oddalony o ok. 100 km od stolicy, zaś lotnisko Sztokholm Arlanda o ok. 42 km. Dotarcie do serca Sztokholmu nie stanowi jednak problemu. Polecaną opcją jest przejazd autokarami FlixBus lub Flygbussarna. Bilety najlepiej kupić za pośrednictwem strony internetowej, w automatach są trochę droższe. W przypadku wyboru tego drugiego przewoźnika bilet będzie ważny na dowolny kurs w ciągu trzech miesięcy. Warto kupić od razu w dwie strony, ponieważ jest wtedy o 20 proc. taniej. Ja za przejazd tam i z powrotem na trasie Sztokholm Arlanda - Sztokholm Cityterminalen zapłaciłam 189 SEK (ok. 85 zł).