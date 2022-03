Tarnów, czyli polski biegun ciepła. Tę perełkę renesansu warto odwiedzić

Płakał z bezsilności, aż nagle zobaczył czarnego jeźdźca. Jak się później okazało, był nim podstępny diabeł. Obiecał pomóc w odbudowaniu spalonego miasta i wsi, ale w zamian za to miał wrócić za rok, by zawładnąć duszą Spytka i porwać go do piekła. Zrozpaczony młodzieniec podpisał cyrograf, a diabeł wypalił tunel umożliwiając tym samym dojście do skarbca. Spytko zabrał kosztowności i rozdał je potrzebującym. W międzyczasie do miasta przybyli rzemieślnicy wycinający lasy i budujący nowe domy, a także kupcy sprzedający tanią żywność.