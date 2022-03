Mediolan, czyli idealne miejsce na weekend. To nie tylko stolica mody

Witryny sklepowe w Mediolanie "biją" po oczach kolorami. Podobnie jak Włoszki, które obserwowałam - one również są niesamowicie kolorowe i przyciągają spojrzenia. Można zauważyć, że kobiety przywiązują dużą wagę do swoich włosów. Starannie je układają, najczęściej w delikatne fale. Co do makijażu, to jest on zależny od wieku. Młode dziewczyny decydują się raczej na delikatny z jednym mocnym akcentem, np. ustami. Dojrzalsze najczęściej stawiają na mocno podkreślone oko.