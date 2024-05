Szuka kelnera do pracy. Oferuje 1300 zł za pomoc w znalezieniu pracownika

Dodał, że wie dobrze, że podobna sytuacja jest prawie wszędzie, co wynika z jego rozmów z kolegami z branży. - Teraz przychodzi tylko ktoś, kogo interesuje dorywcza praca w weekend. A my proponujemy kontrakt w pełnym wymiarze na czas nieokreślony, ale to zdaje się nikogo nie interesuje - stwierdził restaurator z Aosty.